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Сказки Сергея Козлова
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Сергей Козлов. "Ёжик в тумане"
* Осенняя песня травы *
Ёжик в тумане
Звуки и голоса
Когда ты прячешь солнце, мне грустно
Разрешите с вами посумерничать
Как оттенить тишину
В родном лесу
Сосновая шишка
Осенняя песня травы
Радуга
Ёжикина гора
Птица
* Теплым тихим утром посреди зимы *
Вольный осенний ветер
Мы будем приходить и дышать
Лисичка
Не смотри на меня так, Ёжик
Как Ёжик с Медвежонком приснились Зайцу
Ворон
Если меня совсем нет
Теплым тихим утром посреди зимы
Сергей Козлов. "Правда, мы будем всегда?"
* Чистые птицы *
Добрый слон
Лесная оттепель
Чистые птицы
Весенняя сказка
Как Ёжик ходил встречать рассвет
* В сладком морковном лесу *
Заяц и Медвежонок
Дружба
У ручья
Такое дерево
В сладком морковном лесу
* Чудесные облака *
Как Ёжик с Медвежонком протирали звезды
Заяц, Ослик, Медвежонок и чудесные облака
Удивительная бочка
В самое жаркое воскресенье, которое было в лесу
Как Слон ходил в гости к Ёжику
* Ёжик и море *
Ёжик и море
Ёжикина скрипка
Ёжик в тумане
Однажды в солнечный день
* Осенние сказки *
Как поймать облако
Осенняя сказка
Как Ослику приснился страшный сон
Доверчивый ёжик
* Поросенок в колючей шубке *
Снежный цветок
Поросенок в колючей шубке
Долгим зимним вечером
Как Ослик, Ёжик и Медвежонок встречали Новый год
Как Ослик, Ёжик и Медвежонок писали друг другу письма
Зимняя сказка
* Необыкновенная весна *
Необыкновенная весна
Веселая сказка
Черный омут
Как Ослик с Медвежонком победили Волка
Старинная французская песенка
Как Ослик шил шубу
Правда, мы будем всегда?
Сергей Козлов. "Трям! Здравствуйте!"
* Трям! Здравствуйте! *
Солнечный Заяц и Медвежонок
Трям! Здравствуйте!
Осенние корабли
Красота
Снег пошел
Кто-то
Может, откроем глаза?
Это чей холм?
Трям! Здравствуйте! (повесть-сказка)
И ещё...
* Сказки Сергея Козлова *
Кит
На всю весну
Как Ёжик с Медвежонком спасли Волка
Новогодняя Сказка
Берегите погоду!
Голубые "Ку-Ку"
Грабители
Заячьи уши
Волшебная травка зверобой
Как Ежик с Медвежонком ловили осень
Ни слова
Солнце
Ты лети! Я машу крыльями
Чудо
Сны
Великое имя Басё
Горький дым
Ёжикина радость
Падал снежок. Была оттепель
Сиреневый лес
Званый обед
А уже зима
Австралийская пегая
Большое спасибо
Волк
Лунная дорожка
Меленький теплый дождь
Пяточка
Шотландская баллада
Давно бы так, Заяц!
Сказка на отъезд слона
В сумерках
Последнее солнце
В гостях у Собаки
Сыроежка
Ромашка
Не улетай, пой, птица!
Кукуня
Урюк
Сова-сова
Соленые ножки
Как Ослик, Ёжик и Медвежонок встретились после долгой зимы
Бетховенская тропа
Великий китайский поэт
Вместе с Землёй
В холодном небе
Гроза
Гусь в сапогах
Как Медвежонок перехитрил время
Кто это всё придумал?
Не грязните мою Землю
Перед зимой
Петушиный король
Пляска
Позвольте, я вам помогу
Радость
Разговор
Ласковый, пушистый и прыгает
Слон
Странный музыкант
Садитесь, я вам налью чаю
Тепло
Ты только погляди
Эй, вы, в бочках, вы кто?
Ворон-Ворон
Осенний поросёнок
Одуванчик и Хрюк
Золотой и пушистый
Заяц
В это же самое время
Как Ёжик с Медвежонком меняли небо
Праздник последнего солнышка
Утро
Щучья почта
Солнышко у тебя в углу
Три муравья
Старая коряга
Страшный, серый, лохматый
Колодец
К тёплому морю
Далеко-далеко на юге
Удивительная речка
Два солнышка
* Ёжик в тумане *
Юрий Норштейн. Сергей Козлов. «Ёжик в тумане»
(Издание 2006 года. Иллюстрации Франчески Ярбусовой)
Сценарий мультфильма (с картинками)
Оригинальная авторская версия в одноименном сборнике
Полная авторская версия
* Как Львёнок и Черепаха пели песню *
Львёнок и Черепаха (повесть-сказка)
Зелёная птица
Страшный зверь из далёкой страны
На краю Африки
Кролик Ки-ку
Маленький живой кактус
Мой знакомый Удав
Как Львёнок и Черепаха отправились в путешествие (повесть-сказка)
Летающий поросёнок (повесть-сказка)
Пираты и Львёнок (повесть-сказка)
* Цыпленок вечером *
Самые короткие, самые добрые и самые мудрые сказки на свете.
Цыпленок вечером (Версия без иллюстраций)
Цыпленок вечером (Издание 1993 года с иллюстрациями Лидии Шульгиной)
И ещё...
Стихи Сергея Козлова
Cкан-копии книжек
«Ёжик в тумане» и другие мультфильмы, снятые по сценарию Сергея Козлова
Дополнительные ссылки
Сообщество LiveInternet, посвященное творчеству Сергея Козлова
Сергей Козлов в Википедии
Сайт про Ёжика в тумане
Їжачок у тумані. Перевод сказок на украинский язык
Eziukas ruke. Сказки на литовском языке
Фильмография. Список всех мультфильмов, снятых по сценарию Сергея Козлова
Публикации в детском журнале «Кукумбер»
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