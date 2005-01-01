Ежиный портал » Сказки Сергея Козлова
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Сергей Козлов. "Ёжик в тумане"

* Осенняя песня травы *


* Теплым тихим утром посреди зимы *



 

Сергей Козлов. "Правда, мы будем всегда?"

* Чистые птицы *


* В сладком морковном лесу *


* Чудесные облака *


* Ёжик и море *


* Осенние сказки *


* Поросенок в колючей шубке *


* Необыкновенная весна *


Сергей Козлов. "Трям! Здравствуйте!"

* Трям! Здравствуйте! *


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* Сказки Сергея Козлова *









Ёжик в тумане

* Ёжик в тумане *

Львёнок и Черепаха

Полная авторская версия

* Как Львёнок и Черепаха пели песню *

Цыпленок вечером

* Цыпленок вечером *

Самые короткие, самые добрые и самые мудрые сказки на свете.

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